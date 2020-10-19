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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında DEAŞ'lıların da bulunduğu 290 kişiyi serbest bıraktı.

Mohamad Misto,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 19.10.2020
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakıyor

Haseke

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü bölgede yaşayan Arap aşiretlerin kefil olmaları karşılığında Hol Kampı'ndan kişi sayısı 290'a ulaşan 70 aileyi daha çıkardı. 

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerde, serbest kalanlar arasında çok sayıda DEAŞ üyesi ve ailelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Örgüt, geçen hafta da terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi tutuklu bulundukları yerlerden tahliye ettiğini duyurmuştu.

Tahliye süreçlerine devam eden örgüt, daha önce de benzer süreçleri takip ederek aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lılar ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.


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