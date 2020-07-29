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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde alıkoyduğu bir genci daha işkenceyle öldürdü.

Mohamad Misto, Ethem Emre Özcan   | 29.07.2020
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü

Deyrizor/Ankara

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Maşeh köyünde Halid Hamad El-Ani adlı bir genci, bir hafta önce, petrol çaldığı suçlamasıyla alıkoydu.

Terör örgütü, Ani'yi önce Ömer petrol sahasına, daha sonra da Deyrizor'da işgalindeki Kisre Cezaevi'ne götürdü.

YPG/PKK'lı teröristler, işkenceyle öldürdükleri 20 yaşındaki gencin ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedi bugün ailesine teslim etti.

Terör örgütü YPG/PKK, 20 Temmuz'da da fidye için alıkoyduğu 26 yaşındaki başka bir genci işkenceyle öldürmüştü.

Böylece terör örgütü son 10 gün içerisinde 2 genci işkence ederek katletti.

YPG/PKK'nın "alıkoyma" sabıkası kabarık

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan terör örgütü YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.

Terör örgütü, geçen hafta bu kapsamda ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde karşıt seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak "terörle mücadele" bahanesiyle onlarca sivili alıkoymuştu.

YPG/PKK, temmuzun ilk haftasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 400 genci alıkoyarak zorla silah altına almıştı.

Son 2 aydır çocukları da kaçırmaya yoğunlaşan terör örgütü, bu ay ikisi kız en az dört çocuğu ailesinden koparmıştı.

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