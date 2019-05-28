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Dünya

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki faaliyetleri görüntülendi

Irak'ta yayın yapan Türkmeneli televizyonu, terör örgütü PKK'nın Sincar ilçesinin Hanesur köyündeki faaliyetlerini görüntüledi.

Ekip   | 28.05.2019
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki faaliyetleri görüntülendi

Musul

Irak'ta terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesine 23 kilometre mesafede yer alan Hanesur köyündeki varlığı görüntülendi.

Kerkük merkezli Türkmeneli televizyonu ekibinin Sincar'ın Hanesur köyünde çektiği görüntüler, örgütün bu bölgedeki varlığını gözler önüne serdi.

PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargahlarından biri sayılan Hanesur köyünde kaydedilen görüntülerde, örgütün elinde tuttuğu "kontrol noktaları" dikkati çekti.

Kayıtlarda PKK'ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) paçavraları ile Irak bayrağının yan yana asıldığı görülürken, örgütün Sincar'da ne denli yuvalandığı da ortaya çıktı.

Karargahta terör örgütü ele elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle örgütün diğer sözde yetkililerinin fotoğrafları bulunurken, köydeki belediye, asayiş, halk meclisi ve diğer kamu kuruluşlarının PKK'nın kontrolünde olması dikkati çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 16 Ağustos'ta Sincar'da etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde yetkililerinden KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in "Hanesur Halk Meclisi" girişinde asılı posteri de görüntülerde dikkati çeken detaylardandı.

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