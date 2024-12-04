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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafır'a sızma girişiminde bulundu

Terör örgütü PKK/YPG, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurarak 6 SMO unsurunu öldürdü.

Ömer Koparan  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafır'a sızma girişiminde bulundu

Halep

Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.

Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak bölgede arama tarama çalışmaları yürüten SMO unsurlarına pusu kurdu.

Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi.

6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı.

Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.

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