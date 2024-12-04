Terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafır'a sızma girişiminde bulundu
Terör örgütü PKK/YPG, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurarak 6 SMO unsurunu öldürdü.
Halep
Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.
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Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak bölgede arama tarama çalışmaları yürüten SMO unsurlarına pusu kurdu.
Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi.
6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.
SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı.
Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.