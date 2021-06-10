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Dünya

Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktığı bildirildi.

Bekir Aydoğan   | 10.06.2021
Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi

Erbil

Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör örgütü mensupları Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.

PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK mensuplarının ise evi ateşe verdiği kaydedildi.

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