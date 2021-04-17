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Dünya

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te petrol kuyusuna saldırıda bulundu

Ali Makram Ghareeb   | 17.04.2021
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te petrol kuyusuna saldırıda bulundu Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentindeki petrol kuyularından birine terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca petrol kuyusunun bulunduğu kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 105 numaralı kuyunun hedef alındığını belirtti.

Saldırı sonrasında kuyuda yangın meydana geldiğini kaydeden Nuri, olayın hemen ardından müdahale edilerek yangının söndürüldüğünü aktardı.

Saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yapıldığı bilgisini veren Nuri, çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü için petrol kuyusunun etkilenmediğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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