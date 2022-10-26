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Dünya

Terör örgütü DEAŞ İran’daki silahlı saldırıyı üstlendi

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde en az 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İdiris Okuduci   | 26.10.2022
Terör örgütü DEAŞ İran’daki silahlı saldırıyı üstlendi

Beyrut

DEAŞ’ın saldırı plan detaylarının yer aldığı açıklama örgütün sözde haber ajansı tarafından yayımlandı.

Açıklamada Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ndeki saldırının DEAŞ unsurları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA, gün içinde, Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur da Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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