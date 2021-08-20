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Dünya

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi’ye saldırdı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından Haşdi Şabi’ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi.

Haydar Karaalp   | 20.08.2021
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi’ye saldırdı

Bağdat

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bağdat’a bağlı Tarımiye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait 12.Tugaya DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında söz konusu tugayın komutan yardımcısı olmak üzere Haşdi Şabi unsurlarından ölenler olduğu iddia edildi.

Irak hükümeti ve Haşdi Şabi, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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