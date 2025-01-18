Tel Aviv'de bir Filistinli, İsraillinin açtığı ateşte öldü
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir Filistinli, silahlı bir İsraillinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Kudüs
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, olay Tel Aviv'in güneyindeki Levontin Caddesi'nde meydana geldi.
İsrailli tarafından öldürülen Filistinlinin bıçaklı saldırı gerçekleştirmeye çalıştığı iddia edildi.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.