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Dünya

Tel Aviv'de bir Filistinli, İsraillinin açtığı ateşte öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir Filistinli, silahlı bir İsraillinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Faruk Hanedar  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Tel Aviv'de bir Filistinli, İsraillinin açtığı ateşte öldü

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, olay Tel Aviv'in güneyindeki Levontin Caddesi'nde meydana geldi.

İsrailli tarafından öldürülen Filistinlinin bıçaklı saldırı gerçekleştirmeye çalıştığı iddia edildi.​​​​​​​

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.

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