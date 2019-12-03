Euro
6.37
Dolar
5.74
BIST 100
106,789.90
Altın
1,477.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti.

Özcan Yıldırım   | 03.12.2019
Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü' Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden paylaşılan videoda, teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılmasıyla ilgili Tel Abyadlıların görüşlerine yer verildi.

Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı bir çocuk, videoda "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur. Türk devletine yardımları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Görüşlerine yer verilen bir kadın ise "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize elinden gelen yardımı yaptı." dedi.

Diğer Tel Abyadlı ise "Türk askeri sayesinde rahatız. PYD zamanında okul yoktu. Türk askeri ve Türk devletine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı

Benzer haberler

Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'

Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'

Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı

Tel Abyad'da ilk şirket açıldı

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı
Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı