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Dünya

TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da 'Devlet Nişanı' takdim edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.

Emre Gürkan Abay, Merdan Velhanov   | 18.11.2022
TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da 'Devlet Nişanı' takdim edildi

Aşkabat

Berdimuhamedov, temaslarda bulunmak üzere Aşkabat’ı ziyaret eden Şentop’a "Bağımsız Türkmenistan'a Büyük Sevgisi İçin" Devlet Nişanı'nı takdim etti.

İlk defa bir meclis başkanına takdim edilen nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı dolayısıyla veriliyor.

Şentop, verilen nişan dolayısıyla Kurbankulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu nişanı, Türkiye ve Türkmenistan arasında güçlenen ilişkilerin somut bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu teveccühün bir teşekkürü olarak Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve kardeşliğin ilelebet devamı için daha da büyük bir gayretle çalışacağım."

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