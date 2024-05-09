Dolar
32.24
Euro
34.73
Altın
2,331.07
ETH/USDT
3,012.80
BTC/USDT
62,163.00
BIST 100
10,268.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Washington’da “Amerikan - Türk İş Konseyi 39. Yıllık Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Başbakan Cruz ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’nın başkenti Havana’da, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Başbakan Cruz ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Devrim Sarayı’nda görüştüğü Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ile ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Türkiye olarak, insani dış politika anlayışları gereği, tüm coğrafyalarla ilişkiler geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Küba ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Küba halkının Filistin ile dayanışmasını ifade etmesini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, uluslararası sistemde ülkelerin egemen eşitliğini savunan yeni, adil bir dünya sisteminin kurulması için ortak hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Küba Başbakanı Cruz ile görüşme

Kurtulmuş, daha sonra Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türk firmalarının Küba’ya yönelik ilgilerinin ve Küba’daki faaliyetlerini genişletmelerinin sevindirici olduğunu belirtti.

Küba halkının hayatlarına dokunan işbirliklerini önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, TİKA üzerinden Küba’daki bazı ekonomik kalkınma projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Başbakan Cruz ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ve Başbakan Cruz ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet