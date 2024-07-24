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Dünya

Tayvan'da Gaemi Tayfunu nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi

Tayvan'da karaya çıkması beklenen Gaemi Tayfunu nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Nuri Aydın  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Tayvan'da Gaemi Tayfunu nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

İstanbul

Resmi haber ajansı Focus Taiwan'ın haberine göre, Filipinler'de şiddetli yağışları beraberinde getiren ve hayatı olumsuz etkileyen Gaemi Tayfunu'nun bugün geç saatlerde Tayvan'ın kuzeydoğu kıyılarında karaya çıkması bekleniyor.

Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih, kentin kuzeydoğusunda dalga boylarının 15 metreye ulaşmasının beklendiğini, sahil şeridinde 664 kişinin tahliyesinin yapıldığını açıkladı.

Hou, kentte meydana gelebilecek heyelanlara karşı savunmasız olduğu düşünülen alanlardaki 362 kişinin de evlerinden çıkarıldığını kaydetti.

Tayvan'da Ulaştırma Bakanlığı ise Gaemi Tayfunu nedeniyle 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Bu arada, Ada yönetimi, bugünü fırtına günü ilan ederken, Tayvan'ın büyük bir kısmında iş yerleri ve okulların kapalı olacağını bildirdi.

Öte yandan, Tayvan'da afet yardım çalışmaları için 29 bin askerin hazır bekletildiği açıklandı.

Gaemi Tayfunu'nun rüzgar gücünün saatte 240 kilometreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Gaemi Tayfunu ve muson yağmurları Filipinler'i vurdu

Manila Times'ın haberine göre, Gaemi, Filipinler'de de henüz karaya çıkmazken mevsimsel muson yağmurlarının şiddetini arttırdı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Filipinler'in çeşitli bölgelerindeki sel ve toprak kaymalarında ise şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler hükümeti, son 5 gün içinde meydana gelen heyelanlarda ülke genelinde 600 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos, Gaemi Tayfunu ve muson yağmurlarının tetiklediği seller nedeniyle Metro Manila bölgesinin felaket durumu altında olduğunu söyledi.

Çin'de 5 binden fazla kişi tahliye edildi

Gaemi Tayfunu'na karşı Çin'de tedbirler alınırken, şiddetli yağışların görüldüğü Gansu Eyaleti'nin Longnan şehrinde 5 bin 622 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, tayfun tehlikesi nedeniyle bugün Tayvan ile Xiamen-Kinmen feribot seferleri askıya alındı.

Ayrıca, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sellere ve heyelanlara yol açarken 14 otoyol ulaşıma kapandı, çok sayıda ev tarım arazisi de zarar gördü.

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