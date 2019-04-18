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Dünya

Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 18.04.2019
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem

Taipei

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da merkez üssü Hualian'ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. 

Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünün 6,1 olduğunu bildirdi.

Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.





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