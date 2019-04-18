Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Taipei
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da merkez üssü Hualian'ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünün 6,1 olduğunu bildirdi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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