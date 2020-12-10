Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ankara
Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen depremin başkent Taipei'de hissedildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.