Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'ın Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.