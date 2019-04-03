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Dünya

Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zehra Ulucak   | 03.04.2019
Tayvan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'ın Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. 

Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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