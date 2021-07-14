Tayvan’da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi
Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi.
Taipei
Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.
İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.