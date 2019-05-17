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Dünya

Tayland'da annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

Tayland'da bir köpek 15 yaşındaki annesi tarafından canlı canlı gömülen bebeğin hayatını kurtardı.

Muhammed Temim Hocaoğlu   | 17.05.2019
Tayland'da annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

Ankara

Tayland'da bir köpek, doğum yaptığını ailesinden gizlemek isteyen 15 yaşındaki annesi tarafından canlı gömülen bebeği kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Tayland'da Ping Pong adındaki köpek, hamileliğini ve doğum yaptığını ailesinden gizlemek isteyen 15 yaşındaki annesi tarafından canlı gömülen erkek bebeğin hayatını kurtardı.

Tayland'ın kuzeyinde yer alan Ban Nong Kham köyünde yaşayan köpeğin sahibi Usa Nisaikha, havlayarak toprağı eşeleyen hayvanın yanına gidince, yeni doğan bir bebeğin ayağını fark ettiğini belirtti.

Çevrede bulunanların hemen hastaneye kaldırdığı ve doktorların müdahale ettiği bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.

Nisaikha, daha önce geçirdiği kaza nedeniyle bir bacağını kaybeden köpeği için "Çok sadık ve itaatkar. Sürümü otlatmaya çıkardığımda bana hep yardım ediyor. Bütün köy halkı onu seviyor." dedi.

Kurtarılan bebeğin annesi çocuğunu terk etmek ve cinayete teşebbüsle suçlanırken, polis, ailesinin baktığı ve psikolojik desteği alan çocuk yaştaki annenin yaptığından pişman olduğunu açıkladı.

Bebeğe kızın ailesinin bakacağı aktarıldı.

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