Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın Kanada'da

Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya geldi.

TORONTO

Aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışırken aktarma için geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı genç kadın, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya geldi.

Toronto Havalimanı'nda 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun'u karşılayan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, kol kola yürüdüğü genç kadını "Çok cesur yeni Kanadalı Rahaf El Kunun" sözleriyle tanıttı. Freeland, çok şey yaşadığını söylediği Kunun'un şimdi yeni evine gideceğini kaydetti.

Uzun yolculuğun ardından bitkin olduğu gözlenen Kunun ise basına açıklama yapmadı.

Aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan Kunun'a, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verilmişti.

Kunun, mülteci statüsünün verilmesinin ardından pazartesi günü havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Suudi genç kadının, cuma akşamı son varış noktası Toronto olan ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden uçakla Tayland'dan ayrıldığı açıklanmıştı.

Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti. Kunun, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu yönündeki iddialar reddedilmişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz