Euro
9.99
Dolar
8.43
BIST 100
1,184.23
Altın
1,928.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli yemin ederek görevine başladı

Tanzanya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı John Magufuli'nin göreve başlaması dolayısıyla yemin töreni düzenledi.

Tufan Aktaş   | 05.11.2020
Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli yemin ederek görevine başladı

İstanbul

Tanzanya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı John Magufuli'nin göreve başlaması dolayısıyla yemin töreni düzenledi.

Başkent Dodoma'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda yapılan törene, yerli ve yabancı liderlerin yanı sıra misyon temsilcileri ve Tanzanyalılar katıldı.

Magufuli, törende yaptığı konuşmada, seçimlerin güvenli şekilde tamamlanmasına katkılarından dolayı Seçim Komisyonuna teşekkürlerini ileterek, "Bazı ülkelerde seçimler bir çatışma ve savaş kaynağı olurken, Tanzanya’da böyle bir durum görülmedi. Dünyaya, Tanzanya halkının barışsever ve demokratik olgunluğa sahip olduğu kanıtlandı." dedi.

Yolsuzluğa karşı mücadelesini sürdüreceği sözünü veren Magufuli, Tanzanya’yı yeniden inşa etmek ve ekonomisini büyütmek için çabalayacaklarını vurguladı.

Seçimde oyların yüzde 84'ünü alarak koltuğunu korumuştu

Magufuli, ülkede Dodoma'da yemin eden ilk devlet başkanı oldu.

Ülkedeki bakanlıklar ve resmi kuruluşlar 2019'un sonunda ülkenin en kalabalık şehri olan Darüsselam’dan başkent Dodoma'ya taşınmıştı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 28 Ekim'de yapılan seçimde oyların yüzde 84'ünü alarak koltuğunu korumuştu.

Muhalefetteki Chadema'nın adayı Tundu Lissu ise oyların yüzde 13'ünü almıştı.

Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarındaki başkanlık yarışını da iktidarın adayı Dr. Hüseyin Mwinyi kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli yemin ederek görevine başladı

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli yemin ederek görevine başladı

Tanzanya'da devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı

Tanzanya halkı yarın sandık başına gidiyor