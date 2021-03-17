Euro
9.00
Dolar
7.50
BIST 100
1,562.11
Altın
1,745.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tufan Aktaş   | 17.03.2021
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı

Istanbul

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cesur liderimizi kaybettik" ifadesini kullandı.

Hassan, Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kovid-19'a yakalandığı ileri sürülmüştü

Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tıbbi araştırma vakfı Fiocruz: Brezilya, tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya
Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı

BM: Somali'de su kıtlığı nedeniyle 83 bin kişi göç etmek zorunda kaldı