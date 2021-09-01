Dolar
8.30
Euro
9.84
Altın
1,810.50
ETH/USDT
3,563.30
BTC/USDT
47,678.00
BIST 100
1,473.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılıyor
logo
Dünya

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

Serdar Bıtmez   | 01.09.2021
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Doha

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor

Arnavutluk'a geçici sığınan Afganlar AA'ya konuştu: ABD ve Kanada'ya iltica formunu doldurduk ve kabul edilmeyi umuyoruz

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı

ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı'nı AA görüntüledi

ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı'nı AA görüntüledi
Uzmanlara göre, ABD Afganistan'da kazanamayacağını gördü

Uzmanlara göre, ABD Afganistan'da kazanamayacağını gördü