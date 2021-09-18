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Dünya

Taliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılar: 2 ölü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.09.2021
Taliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılar: 2 ölü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Afganistan

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

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