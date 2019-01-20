'Taliban ile barış görüşmeleri her an başlayabilir'

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Sayed Ehsan Tahiri, "Barış görüşmelerinin başlaması için herhangi bir engel kalmadı, her an başlayabilir." dedi.

Fotoğraf: AA / Sayed Khodaberdi Sadat

KABİL - SAYED KHODABERDİ SADAT

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Sayed Ehsan Tahiri, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için zeminin hazır olduğunu söyledi.

Tahiri, AA muhabirine Taliban'la yürütülen barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış konusunda tüm çalışmaların Barış Şurasının görüşüyle yapıldığını belirten Tahiri, görüşmelerinin başlaması için hassas bir dönemde olduklarını ifade ederek, ''Barış görüşmelerinin başlaması için herhangi bir engel kalmadı, her an başlayabilir.'' dedi.

Sözcü Tahiri, Afganistan'da barış için şu anki atmosferin hiç olmadığı kadar hazır olduğunu vurguladı.

Bölge ülkelerinin desteği

Barışın sağlanması için bölge ülkelerinin desteğinin önemine işaret eden Tahiri, en çok Pakistan'ın bu konuda attığı yeni adımların umut verici olduğunun altını çizdi.

Tahiri, Taliban yöneticilerinin çoğunun Pakistan'da yaşaması nedeniyle bu ülkenin duruşunun barışa büyük ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan İran'ın, Taliban ile yaptığı görüşme öncesi ve sonrası Afganistan'a bilgi verdiğini aktaran Tahiri, barış konusunda son kararı yine Afganistan hükümetiyle Taliban'ın vereceğini bildirdi.

''2019 yılı Afganistan için barış yılı olacaktır.'' diyen Tahiri, barışa çok az zaman kaldığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin desteği önemli

Türkiye'nin bölgede güçlü ülkelerden biri olduğunu belirten Tahiri, her zaman Afganistan hükümeti ve devletinin yanında olması nedeniyle Türkiye'nin Afganistan'a barışın gelmesi için yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Tahiri, Türkiye'nin 2007'de başlattığı Pakistan, Afganistan ve Türkiye üçlü zirvesinin iyi sonuçlar doğurduğunu, gelecek aylarda yapılacak bu üçlü görüşmede de Türkiye'nin desteğini istediklerini ve iyi bir sonuç vereceğini umduklarını vurguladı.

Tahiri, ''Türkiye'nin bu konuda etkin rolü bulunuyor, barış konusunda ciddi olması için Pakistan üzerinde baskı kurabilir. Türkiye Afganistan'da barışın sağlanması için şu ana kadar ciddi çaba sarf etti.'' diye konuştu.

Barış trafiği hızlandı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için attığı adımların çok önemli olduğunu ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini anlatan Tahiri, şöyle devam etti:

''Geçen günlerde de Halilzad barış turunun dördüncüsüne çıktı, bu sefer göze görünür adımların atılacağını umuyoruz. Halilzad, barış konusunda bölge ülkeleriyle ve Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını Afganistan hükümetiyle paylaşıyor. İkinci olarak da Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Muhammed Ömer Davutzey, Pakistan'a ziyaret gerçekleştirerek barış görüşmelerinin başlaması için Pakistan makamlarıyla görüştü. Davutzey'in Pakistan makamlarıyla yaptığı görüşmeler çok iyi geçti, Pakistan makamları barış konusunda desteklerini açıkladı.''

Barış görüşmeleri

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.