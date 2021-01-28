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Dünya

Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 28.01.2021
Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulundu Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Taliban heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, Afganistan'da iç savaşın durdurulmasını ve etkili hükümetin kurulmasını sağlayacak, Afganlar arasında kapsamlı ve yapıcı müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Taliban heyetinin, Rusya'nın Afganistan'da uzlaşının sağlanması yönündeki girişimlerine destek verdiği belirtildi.

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