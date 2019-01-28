Taliban’a Afgan hükümetiyle müzakere çağrısı

KABİL

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın, Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere masasına oturmasını istedi.

Başkan Gani, halka sesleniş konuşmasında, ''Taliban'ın, Afgan hükümetiyle müzakere başlatmasını istiyorum.'' dedi.

Taliban'a, başkalarının çıkarları için çalışmaktan vazgeçmesi çağrısı yapan Gani, savaşın kimsenin yararına olmayacağını, aksine herkese zarar vereceğini söyledi.

Başkan Gani, ''Afganistan'da herkes artık barış istiyor. Taliban, Afgan halkının barış isteğini geri çevirmemeli.'' diye konuştu.

Afganistan'daki yabancı güçlerin ihtiyaç gereği ülkede bulunduğunu dile getiren Gani, hiçbir Afgan vatandaşının yabancı güçlerin ülkesinde uzun vadeli kalmasından yana olmadığının altını çizdi.

Bu arada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, çıktığı 4. barış turunun sonuçlarını bu sabah Eşref Gani ile paylaşmak için sarayda görüşmüştü.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat