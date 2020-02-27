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Dünya, Koronavirüs

Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak

İran'ın başkenti Tahran'da, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Muhammet Kurşun   | 27.02.2020
Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak

Tahran

İran'ın başkenti Tahran'da, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.

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