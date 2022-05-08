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Dünya

Tahran'da eğitime hava kirliliği engeli

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilkokullar tatil edildi.

Elaheh Salari, Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.05.2022
Tahran'da eğitime hava kirliliği engeli

Tahran

İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meleki, "Sağlıksız hava koşulları nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu ve bugün okul öncesi, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi." ifadesini kullandı.

Sabah saatleri itibarıyla başkentte hava kirliliğinin 201 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyrettiğinin tespit edildiğini dile getiren Meleki, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin de dışarıda spor yapmalarının yasak olduğunu kaydetti.

Tahran hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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