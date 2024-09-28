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Dünya

Tahran'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan binlerce kişi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri" vermesi çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Tahran'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda yoğun yağmur altında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da hayatını kaybettiği saldırılarını protesto etti.

Gösterilerde Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben, "Seyyid Ali, Tel Aviv'i vur" çağrısında bulundu.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İran 5 gün yas ilan etti

İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

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