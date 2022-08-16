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Dünya

Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 16.08.2022
Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yuzhny'den 2, Çornomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.

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