Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,811.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
logo
Dünya

Tacikistan'daki Rus askeri üssünde S-300'lü tatbikat

Rusya, Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı eğitim tatbikatı düzenledi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 17.07.2020
Tacikistan'daki Rus askeri üssünde S-300'lü tatbikat

Taşkent

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, askeri üsteki tesislere hava saldırısı düzenleyen sahte düşman saldırısı püskürtüldü.

Askeri üste konuşlandırılan S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta, Mi-8 helikopterleri de görev aldı.

Tatbikat kapsamında hava savunma füze sistemlerinin radar istasyonları tarafından sahte düşman uçakları tespit edilerek hedef alındı. Tatbikat boyunca 15’ten fazla füze fırlatıldı.

S-300 hava savunma füze sistemleri, ekim 2019'da, 201. Rus askeri üssünü hava saldırılarından korumak ve Orta Asya kolektif güvenlik bölgesinin hava savunmasını yapmak amacıyla Tacikistan'a getirilmişti.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında 79 bine yaklaşan rakamla yeni rekor kırıldı
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
DSÖ'den Afrika ülkelerine 'Kovid-19' uyarısı

Benzer haberler

Tacikistan'daki Rus askeri üssünde S-300'lü tatbikat

Tacikistan'daki Rus askeri üssünde S-300'lü tatbikat

Rusya, İngiltere’nin 'Kovid-19 aşısı' ve 'seçime müdahale' suçlamasını reddetti

Ukrayna Milletvekili Umerov: Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki işgal 6 yıldır devam ediyor

Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez
Cezayirli araştırmacı Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı

Cezayirli araştırmacı Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı