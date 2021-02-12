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Dünya

Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Nuri Aydın   | 12.02.2021
Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Murghab şehrinin 35 kilometre batısı olduğunu bildirdi.

Yerin 91,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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