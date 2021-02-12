Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Murghab şehrinin 35 kilometre batısı olduğunu bildirdi.
Yerin 91,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.