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Dünya

Süveyda'dan 500 kişi daha tahliye edildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerde mahsur kalan 500 kişi tahliye edildi.

Ahmet Karaahmet  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Süveyda'dan 500 kişi daha tahliye edildi

Süveyda

İçişleri Bakanlığı ile Hecri arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde, 3. tahliye ile siviller Süveyda'dan çıkarıldı.

Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan siviller, 6 otobüs ve 50 özel araçla bölgeden çıkarıldı.

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Süveyda ilinde ikamet eden siviller kent merkezinden çıkarılarak Dera iline nakledildi.

Şu ana kadar Süveyda'dan bin kişi tahliye edildi. Sivillerin bölgeden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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