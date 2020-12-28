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Dünya

Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Muhammed el-Kahtani'nin (55), hapishanede açlık grevine başladığı belirtildi.

Halime Afra Aksoy   | 28.12.2020
Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı

İstanbul

Hukukçu, akademisyen ve aktivistler tarafından oluşturulan insan hakları örgütü Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyetinin (Hasm) kurucularından Kahtani'nin eşi Meha, Twitter hesabından grevi duyurdu.

Meha, kocasının en temel haklarından mahrum bırakılması nedeniyle birkaç gün önce açlık grevine başladığını, kendisiyle iletişimleri kesildiği için durumu hakkında herhangi bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

Mart 2013'te gözaltına alınan Kahtani'ye, insan hakları faaliyetlerine ilişkin yöneltilen suçlamalar nedeniyle 10 yıl hapis ve 10 yıl seyahat yasağı cezası verilmişti.

Kahtani, daha önce düzenlediği seminerlerde Suudi Arabistan'daki hapishanelerde ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkati çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İşler Enstitüsü'nde de daha önce görev yapan ekonomi profesörü Kahtani, ABD'deki Indiana Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı.

Kahtani, anayasal krallık talebinin önemli savunucularından insan hakları aktivisti, hukukçu aynı zamanda Hasm Cemiyetinin kurucularından olan ve Nisan 2020'de cezaevinde tıbbi ihmal sebebiyle öldüğü ifade edilen Abdullah el-Hamid'in yakın arkadaşıydı.

Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyeti (Hasm)

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren "Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyeti", 2009 yılında 11 hukukçu, akademisyen ve aktivist tarafından kuruldu.

Cemiyetin hedefi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi temelinde, insan hakları alanında bir bilinç oluşturmak olarak açıklanmıştı ancak Riyad Ceza Mahkemesi 9 Mart 2013'te Cemiyeti kapatmış ve mallarına el koymuştu.

Liberal ve muhafazakarlar, tüm siyasi ve ideolojik farklılıkları bir kenara koyarak ortak taleplerde birleşmiş ancak rejim buna da geçit vermemişti.

Cemiyetin kurucularından çoğu, hapis cezasına mahkum edilmişti.

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