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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suudi Arabistan'dan UNRWA'ya destek vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve beraberindeki heyetle başkent Riyad'da bir araya geldi.

Murat Başoğlu, Ali Semerci  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Suudi Arabistan'dan UNRWA'ya destek vurgusu

Riyad

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) desteklediğini vurgulayarak, tüm bağışçıları Filistinlilere yönelik misyonlarını destekleme konusunda üzerlerine düşen rolü üstlenmeye çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, başkent Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Suudi Arabistan ile UNRWA arasındaki işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları gözden geçirildi.

Bakan Ferhan, ülkesinin ajansı desteklediğini vurgulayarak, UNRWA'ya bağış yapan tüm bağışçı ülkelere, işgal altındaki Filistin'de meydana gelen insani krizin etkilerini hafifletmek için Filistinlilere yönelik insani misyonları destekleme konusunda üzerlerine düşen rolü oynamaları çağrısında bulundu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

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