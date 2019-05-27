Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.07
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için Katar'a davet

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Mekke'de düzenlenmesi planlanan Olağanüstü KİK Zirvesi'ne davet etti.

Serdar Bitmez,Gülşen Topçu   | 27.05.2019
Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için Katar'a davet

Doha

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Olağanüstü Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye davet gönderdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Kral Selman'ın gönderdiği davet mektubunu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye teslim etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Kral, söz konusu zirve kararını, 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyonuna saldırı düzenlenmesinin akabinde almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

'Suudi Arabistan'ın alimleri idam edeceği yönünde haberler var'

'Suudi Arabistan'ın alimleri idam edeceği yönünde haberler var'

Müslüman alimlerden Suudi Arabistan'a 'idamları durdurun' çağrısı

Husilerden Suudi Arabistan'a 72 saatte üçüncü hava saldırısı

Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı

Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği

BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Suudi Arabistan gelecek yıl umreci sayısını arttıracak

Suudi Arabistan gelecek yıl umreci sayısını arttıracak