Suudi Arabistan'da yolsuzluk gözaltıları 100 milyar dolar getirdi

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılardan 100 milyar dolar kazanım sağlandığını açıkladı.

RİYAD

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım sağlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, 2019 yılı bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucu 100 milyar dolarlık kazanım sağlandığını, bu yıl ülke hazinesinin 50 milyar riyal (13 milyar dolar) tahsil ettiğini duyurdu.

Bakan Cedan, Başsavcılığın bu yönde elde ettiği verilere göre gelecek yıl hazinenin tahsilata devam etmesini beklediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmış, söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 381 kişiden 325'i bir süre sonra serbest bırakılmış, geriye kalan 56 kişi hakkında savcılık incelemeleri sürdürülmüştü.

Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal gibi çok sayıda prens, bakan ve iş adamı bulunuyordu.

Muhabir: Hamdi Yıldız