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Dünya

Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 14.05.2019
Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı

Riyad

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

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