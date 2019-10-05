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Dünya

Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

Abdel Nasser Sayed,Gülşen Topçu   | 05.10.2019
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

İstanbul

Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.

Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor. 

6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.


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