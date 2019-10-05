Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.
İstanbul
Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.
Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.
6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.
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