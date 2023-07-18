Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Togg'u beğendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u beğendiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret heyetinde yer aldı.
Kacır, Twitter hesabından, Erdoğan'ın, Prens Selman'a Togg'u hediye ettiği görüntüleri paylaştı.
Prens Selman'ın Togg'u beğendiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hediye edilen Togg'u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman bizzat kullandı. Sayın Veliaht Prens'in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi."
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle hediye edilen #Togg’u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman bizzat kullandı.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 18, 2023
Sayın Veliaht Prens’in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi.#MilliTeknolojiHamlesi
🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/kUakOAepDp
Pamukkale beyazı Togg hediye edilmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ile Al Salam Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etmişti. Erdoğan, görüşmelerin ardından Prens Selman'a Pamukkale beyazı Togg'u hediye olarak vermişti. İki lider sarayın avlusunda bir süre aracı incelerken Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile gitmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.