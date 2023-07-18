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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Togg'u beğendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye edilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u beğendiğini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Togg'u beğendi

Ankara

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyaret heyetinde yer aldı.

Kacır, Twitter hesabından, Erdoğan'ın, Prens Selman'a Togg'u hediye ettiği görüntüleri paylaştı.

Prens Selman'ın Togg'u beğendiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hediye edilen Togg'u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Selman bizzat kullandı. Sayın Veliaht Prens'in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi."

Pamukkale beyazı Togg hediye edilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ile Al Salam Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etmişti. Erdoğan, görüşmelerin ardından Prens Selman'a Pamukkale beyazı Togg'u hediye olarak vermişti. İki lider sarayın avlusunda bir süre aracı incelerken Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile gitmişti.

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