Euro
9.11
Dolar
7.67
BIST 100
1,323.95
Altın
1,874.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Hamdi Yıldız   | 23.11.2020
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya geldi. 

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi ve Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Neom'daki görüşmeye Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Veliaht Sekreteri Bender er-Reşid, ABD tarafından ise Pompeo'nun yanında ABD'nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Kasım'da Fransa'dan başlayarak aralarında Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan tura çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 986 bini geçti
Japonya'da Kovid-19’dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
DSÖ yetkilisi, Gazze'de sağlık sektörünün çökebileceği uyarısında bulundu

Benzer haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

Filistinli yetkililerden ABD'ye 'İsrail etiketi' tepkisi

Filistinli yetkililerden ABD'ye 'İsrail etiketi' tepkisi
Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale

Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale
Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da 'Ritz Carlton olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da 'Ritz Carlton olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı