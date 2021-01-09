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Dünya

Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı

Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.

Mustafa M. M. Haboush,Ali Semerci   | 09.01.2021
Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı

İstanbul

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalı, Twitter hesabından, Selva Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Katarlıların Suudi Arabistan'a girmeye başladığını gösteren görüntülere yer verdi.

Sınır kapısından kendi arabasıyla Suudi Arabistan'a giriş yapan Katarlılardan biri, "Biz ikinci ülkemize geliyoruz. Sizin mutlu olduğunuzu görmek bizi daha fazla sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Katarlı, sınır kapısındaki uygulamaların çok iyi olduğunu ve görevlilerin kendilerini çiçeklerle karşıladığını söyledi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

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