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Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı: "Ilımlı İslam galip gelecek"

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Şeyh, aşırılığa karşı "ılımlı İslam'ın galip geleceğini" söyledi.

Çağrı Koşak  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı: "Ilımlı İslam galip gelecek"

İstanbul

Al Şeyh, Suudi Arabistan destekli Şarku'l Evsat gazetesine yaptığı açıklamada, İslamofobi'nin "akılsızlar, İslam düşmanları ve İslam'ı temsil etmeyen bazı Müslümanlar" tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Suudi Bakan, aşırılıklara karşı devletler ve halklar düzeyinde farkındalık oluştuğunu vurgulayarak, "Ilımlı İslam galip gelecek, aşırıcılık geri dönülmez bir şekilde sona erecek." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "ılımlı İslam" açılımı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan, radikal düşünceleri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde olduğu gibi ılımlı İslam'a ve normal yaşama dönecek." demişti.

Dönemin Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de "Vahhabilik diye bir şey yok. Şeyh Muhammed Abdulvahhab reformistti, radikalizm çağrısı yapmadı. Radikalizm, 1979'da İran devrimiyle eş zamanlı Suudi Arabistan'ı istila etmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek dahil birçok değişikliğe tanık olunuyor.

Ülkede, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek dahil birçok değişikliğe gidildi.

Suudi Arabistan'da 2019 yılından bu yana "Riyad Sezonu" adıyla büyük çaplı bir eğlence festivali düzenlenirken bu kapsamda Cadılar Bayramı da kutlanıyor.

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