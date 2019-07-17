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Dünya

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Said İbicioğlu   | 17.07.2019
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Riyad

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın Cazan kentine gönderdiği İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin (Martin Griffiths) Sana'da olduğu bir zamanda Husilerin kentleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesi bölgesel ve uluslararası tehlikenin sürdüğünün göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

Husilerden geniş çaplı İHA saldırısı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cazan Havaalanı'na Kasıf-2 tipi İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Havaalanındaki önemli askeri noktaların hedef alındığını kaydeden Seri, saldırılar nedeniyle Cazan Havaalanı'ndaki uçuşların durduğunu ifade etmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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