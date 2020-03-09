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Dünya

Suudi Arabistan Hamas üyelerini yargılamaya başladı

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi üyelerinin yargılanmasına başlandığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 09.03.2020
Suudi Arabistan Hamas üyelerini yargılamaya başladı

Gazze

AA muhabirine açıklama yapan Hamas Hareketi Resmi Sözcüsü Hazim Kasım, Suudi Arabistan makamlarının Filistinli lider kadrolarını tutuklatarak mahkemelere sürüklemesinin oldukça esef verici olduğunu söyledi. 

Bu gelişmenin Hamas tarafından kınandığını belirten Kasım, tutukluların ivedilikle serbest bırakılmasını istedi.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada yargılanan Muhammed el-Hudari'nin (81) kardeşi Abdulmacid el-Hudari abisinin Hamas'ın lider kadrosundan olduğunu Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunduğunu anlattı.

Abdulmacid Hudari, ağabeyi ile yeğeni Hani el-Hudari'nin dünkü duruşmada kendilerine "terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" şeklinde suçlamalarda bulunulduğunu belirtti. Hudari, duruşmanın ikinci oturumunun ramazan ayının 12. günü yapılacağını ifade etti.

Hamas Hareketi, 9 Eylül 2020'de Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, örgütün lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

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