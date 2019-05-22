Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.10
BIST 100
83,675.33
Altın
1,273.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan gelecek yıl umreci sayısını arttıracak

Suudi Arabistan, gelecek yıl umreci sayısını 15 milyona çıkarmak için çalışmalar yapıyor.

Zeynep Hilal Karyağdı,Çağrı Koşak   | 22.05.2019
Suudi Arabistan gelecek yıl umreci sayısını arttıracak

Riyad

Her yıl umre için yaklaşık 8 milyon kişiyi ağırlayan Suudi Arabistan, gelecek yıl bu sayıyı 15 milyona çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşleri Vekili Muhammed bin Abdurrahman el-Beycavi, ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, 2020'de umreci sayısının 15 milyonu aşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kutsal toprakları ziyaret edenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını kaydeden Beycavi, bu kapsamda hizmet projelerinin genişletildiğini, havalimanı sayısının arttırıldığını ve metro açıldığını hatırlattı.

Beycavi ayrıca son 10 yıldır Suudi Arabistan'a umre için yılda yaklaşık 8 milyon kişinin geldiğine işaret ederek, "2030 Vizyonu" kapsamında 2030 yılında bu sayının 30 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Husiler'den Suudi Arabistan'a hava saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

'İran'la savaş istemiyoruz ama herhangi bir tehdide güçlü karşılık veririz'

'İran'la savaş istemiyoruz ama herhangi bir tehdide güçlü karşılık veririz'
İngiltere Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudilere silah satmış

İngiltere Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudilere silah satmış
ABD Kongresinde 'Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği'

ABD Kongresinde 'Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği'