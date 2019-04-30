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Dünya

Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ile Fransa'nın düzenlediği ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,İdris Okuducu   | 30.04.2019
Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin doğusunda Fransız askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Güney Aslanı 3" kara tatbikatı 9 gün sürdü.

Haberde, 4 aşamalı tatbikatla iki ülke arasında istihbarat paylaşımının ve birliklerin manevra kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Fransa orduları arasında son olarak 2017'de ortak tatbikat gerçekleştirilmişti.

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