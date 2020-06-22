Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
logo
Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Safiye Karabacak   | 22.06.2020
Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek Fotoğraf: Ümit Çetin/AA

Suudi Arabistan

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
hac
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez
New York 2. faz normalleşmeye geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Benzer haberler

Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek

Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek

Diyanet 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor