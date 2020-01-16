Euro
6.53
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,549.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 16.01.2020
Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Çobanbey

Afrin, Azez, Bab, Cerablus ve Mare ilçeleri ile Çobanbey, Ahterin ve Soran beldelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci, karne alarak yarı yıl tatiline girdi. 

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, Çobanbey'deki er-Rifiye İlkokulu'nda tören hazırladı. 

Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selami İskender ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler dans gösterilerini sergiledi, şiirler okudu.

"Bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz"

Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir dönem içerisinde birçok faaliyet yaptık. Arkadaşlarımızla Türkçe eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleriyle ve okullarımızla bölgede eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma yürütüyoruz." dedi.

Öğrencilerin karne heyecanına tanıklık ettiklerini belirten Akkurt, "Suriyeli öğrencilerimizin yeni dönemde daha başarılı olmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İskender de, "Kazasız belasız, başarılı bir şekilde ilk dönem tamamlandı. Bölgede çalışma yapan tüm arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Azez'de 10 sivil yaralandı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Azez'de 10 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı

Hayatını kaybeden vali yardımcısının adı Cerablus'taki okulda yaşatılacak

İHH’den İdlibli ailelere çadır desteği

İHH’den İdlibli ailelere çadır desteği