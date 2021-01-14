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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde belirlenen 805 okul için kütüphane kuruluyor.

Ömer Koparan   | 14.01.2021
Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor

Azez

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan projede, Suriye'nin kuzeyindeki okullar kütüphane sahibi oluyor.

Proje kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen toplam 805 okulun 2 ay içerisinde kütüphanelerine kavuşması planlanıyor.

Türkiye sınırında yer alan Azez, Afrin, Cerablus ve Bab ilçelerinde açılacak okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.

Bölgenin normalleşme sürecine büyük katkı sağlaması beklenen kütüphaneler, öğrencilerin de eğitimlerine destek olacak.

İlk kütüphane Azez'de açıldı

Kilis'in karşısındaki Azez'de bugün, proje kapsamında açılan ilk kütüphanenin heyecanı yaşandı.

Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yetkililer katıldı.

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